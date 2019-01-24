إسبانيا تدعم البرلمان الفنزويلي وتدعو إلى إجراء "انتخابات حرة" في البلاد

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، دعم بلاده للبرلمان الفنزويلي المعارض للرئيس نيكولاس مادورو، داعيا إلى إجراء انتخابات حرة في هذا البلد.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا انتقاليا" لبلاده، قال شانشيز إنه يؤيد شرعية البرلمان في فنزويلا ودعا إلى إجراء انتخابات حرة هناك، بما يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الحادة بين البرلمان والرئيس مادورو.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسبانية أن سانشيز، الموجود حاليا في مدينة دافوس السويسرية، أثنى على "شجاعة" غوايدو في "تعامله مع الوضع"، وشرح له جوهر البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بشأن الأحداث في فنزويلا.

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وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن اعترافها بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، كما أعرب كل من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عدة عن دعم البرلمان الفنزويلي في مواجهة الرئيس مادورو.

فيما جدد الكرملين اعتراف موسكو بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، وحذرت الخارجية الروسية من أن الأحداث في فنزويلا "وصلت إلى نقطة خطيرة"، منتقدة بشدة تصرفات الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وانتقدت إيران أيضا "تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا الداخلية"، أما الصين فدعت جميع الأطراف في هذا البلد إلى "التعقل والبحث عن مخرج سياسي من الأزمة".

المصدر: رويترز + RT