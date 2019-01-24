المفوضية الأوروبية: دمشق علقت إصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الأوروبيين

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الحكومة السورية علقت إصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين القادمين إلى دمشق من دول الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وقالت متحدثة باسم المفوضية لـ"رويترز" إن "نظام بشار الأسد علق إصدار تأشيرات دخول متعددة (خاصة بالدبلوماسيين)". وأضافت: "إننا كاتحاد أوروبي نعمل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر ذلك على نشاطنا الجاد الذي نقوم به على الأرض".

وكان ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ذكروا، أمس الأربعاء، أن الرئيس السوري ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق.

ونقلت "رويترز" عن الدبلوماسيين الثلاثة قولهم إن "الحكومة السورية ألغت، اعتبارا من بداية يناير الجاري، التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق، دون أن تقدم تفسيرا لذلك".

المصدر: رويترز