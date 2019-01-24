طهران تؤكد دعمها لحكومة مادورو وتدين التدخل الأمريكي بشؤون فنزويلا

تتوالى ردود الأفعال الدولية الداعمة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حيث دان عدد من الدول التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، معتبرين ذلك اعتداء على دولة ذات سيادة.

فبعد إدانة روسيا وتركيا وسوريا وفلسطين للتدخل الأمريكي في الأزمة السياسية التي تشهدها كاراكاس، أعربت طهران عن دعمها لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في "مواجهة التدخل الأمريكي اللامشروع".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن طهران تدعم حكومة نيكولاس مادورو أمام مساعي أمريكا لفرض انقلاب في فنزويلا.

وأعرب قاسمي عن أمل بلاده في أن تحل الخلافات والمشاكل السياسية في فنزويلا عبر الطرق السلمية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: RT