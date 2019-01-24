الملياردير مؤسس "علي بابا" يكشف عما هو أسوأ من السرطان

اعتبر جاك ما، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية، " Ali baba" ، أن الغباء أشد خطورة من مرض السرطان، لأنه لا يمكن معالجته.

وقال جاك ما، في مداخلة أثناء منتدى دافوس، إن الإنسان الغبي، أسوأ من الأمراض السرطانية.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول أهم الصفات، التي يبحث عنها لدى موظفيه، قال جاك ما، إن أهم شيء في الإنسان هو عقله.

وأضاف الملياردير الصيني: "أوظف فقط الناس الذين هم أذكى مني، الذين بإمكانهم أن يكونوا مدرائي خلال 4 – 5 سنوات".

وكشف جاك ما، أنه يفضل المتفائلين، الذين لا يستسلمون، قائلا: "لقد رأيت قادة عظماء في مختلف المجالات، متفائلين، لا يشتكون أبدا"، لأن الناس يجب أن يبحثوا عن نواقصهم بالدرجة الأولى، بدل الشكوى من الآخرين.

المصدر: نوفوستي