السفير الإيراني في موسكو: العلاقات الإيرانية الروسية لا مثيل لها

وصف السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، العلاقات بين طهران وموسكو في السنوات الأخيرة بأنها لا مثيل لها.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو قوله في السياق نفسه إن "تفعيل كامل الطاقات المشتركة لم يصل إلى حد الكمال بعد".

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وأفادت الوكالة بأن سنائي "شارك في فعالية ثقافية بموسكو، والتقى بأعضاء المجلس العلمي لمؤسسة الدراسات (إيراس)"، حيث قدّم تقريرا مختصرا حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، في الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية.

المصدر: مهر