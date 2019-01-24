الدبلوماسيون الأمريكيون في العاصمة الفنزويلية مهددون بالبقاء من دون غاز في الظلام!

في تطور لافت، أعلن ديوسدادو كابيلو، رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية أن أفراد السفارة الأمريكية في كاراكاس يخاطرون بالبقاء من دوم غاز وإنارة، إذا امتنعوا عن مغادرة البلاد.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ومنح دبلوماسييها مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

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بالمقابل، رفضت واشنطن الامتثال للقرار، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع فنزويلا من خلال الرئيس "الشرعي" الجديد خوان غوايدو.

وعلاوة على ذلك، توعد رئيس الدبلوماسية الأمريكية باتخاذ إجراءات في حالة حصول تهديد لحياة الدبلوماسيين الأمريكيين.

في هذه الأثناء، صرح المسؤول الفنزويلي ديوسدادو كابيلو قائلا: "هم يقولون إنهم لن يغادروا لأنهم لا يعترفون بنيكولاس مادورو. ماذا لو لم تتبق إنارة هذا القطاع، ولم يبق غاز، بمثل هذه المشاكل التي يعاني منها هذا البلد؟ بما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية، فذلك يعني أن لا وجود لامتيازات لهم".

وكان رئيس البرلمان المعارض، خوان جويدو، أعلن نفسه أمس، على خلفية احتجاجات المعارضة في فنزويلا، رئيسا مؤقتا للبلاد، واستقبلت خطوته باستحسان من قبل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، ودول أخرى، في حين ساندت روسيا وكوبا وأوروغواي والمكسيك وتركيا وسوريا وفلسطين الرئيس الشرعي مادورو.

المصدر: وكالات