ممرض أمريكي ينجب طفلا من مريضة في حالة غيبوبة منذ أكثر من ربع قرن!

مثل ممرض أمريكي أمس الأربعاء أمام المحكمة في ولاية أريزونا بتهمة اغتصاب مريضة طريحة الفراش في حالة غيبوبة منذ 26 عاما، مما تسبب بحملها، في جريمة هزت الرأي العام الأمريكي.

ووجهت للمتهم، ناثان ساذرلاند (36 عاما) تهمة اغتصاب امرأة مصابة بالشلل الرباعي ما أدى لإنجابها طفلا، على الرغم من وقوعها في حالة غيبوبة منذ كانت في عامها الثالث، حيث تبلغ حاليا 29 عاما.

وأكد اختبار الحمض النووي على أن المتهم هو والد الطفل، فيما لم يدافع الأب عن التهمة الموجهة إليه.

والمتهم محتجز حاليا في سجن بمقاطعة ماريكوبا، ومن المنتظر أن تكون جلسة محاكمته القادمة في 30 يناير الجاري. وفي حالة الإفراج عنه، سيتم وضعه في الإقامة الجبرية مع إجباره على ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني.

وتفجرت القضية الشهر الماضي، عندما وضعت المريضة حملها رغم أنها ترقد في حالة غيبوبة منذ أكثر من ربع قرن.

وأثار الحادث استغراب الأمريكيين، فيما بدأت الشرطة تحقيقا قررت بموجبه أخذ عينات من الحمض النووي لجميع الرجال الذين سبق لهم العمل في المصحة (المشفى) لمطابقتها مع الحمض النووي للمولود.

وأكدت الشرطة أن العينات المأخوذة من المولود مطابقة للحمض النووي للممرض ساذرلاند الذي عمل في المصحة منذ 2011، وسبق أن كان مكلفا بالعناية بالمريضة.

المصدر: ديلي ميل