جورجيا تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا للبلاد

أعلن وزير الخارجية الجورجي، ديفيد زالكالياني، اعتراف بلاده برئيس برلمان فنزويلا، المعارض خوان غوايدو كرئيس مؤقت لهذا البلد، وبذلك تكون جورجيا أول دولة سوفيتية سابقة تعترف به رئيسا.

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وكتب زالكالياني على حسابه فى تويتر: "بعد الإعلان عن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فنزويلا ، تعترف جورجيا بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا. وترحب جورجيا بتصريحات شركائنا وتدعم شعب فنزويلا في النضال من أجل الديمقراطية والحرية".

وكان رئيس برلمان فنزويلا غوايدو، قد أعلن يوم أمس الأربعاء نفسه رئيسا مؤقتا للدولة طوال فترة الحكم الانتقالي للسلطة المؤقتة.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها برئاسة غوايدو وطالبت رئيس فنزويلا المنتخب، نيكولاس مادورو، الذي اعتبرته رئيسا غير شرعي للدولة، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. وردّ مادورو بالتأكيد على أنه الرئيس الدستوري للبلاد وقطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع واشنطن، واصفا رئيس البرلمان المعارض بأنه "دمية بيد الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي