نتنياهو: لدينا تحالفات سرية وأخرى علنية في العالم العربي!

أعلن رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء تفقده تمرينا للجيش يحاكي احتلال قرية في لبنان، أن إسرائيل لديها تحالفات سرية وعلنية مع العالم العربي.

وقال في هذا الصدد أن "عدونا اللدود الرئيسي هو إيران التي تهدد بالقضاء علينا من خلال إقامة معقل أمامي لها في لبنان عبر حزب الله وآخر في قطاع غزة، والآن تسعى إلى إقامة معقل ثالث في الشطر السوري من هضبة الجولان".

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وشدد نتنياهو على أن"إسرائيل تسدد ضربات موجعة إلى إيران"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الوحيد الذي يحارب الجيش الإيراني في سوريا".



وبشأن قطاع غزة، حذر رئيس الوزراء من رد إسرائيلي قال إنه "سيكون قاصما ومؤلما للغاية إذا سولت لأي شخص نفسه أن يرفع رأسه لغرض الاعتداء علينا".

وأسدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نصيحة "بعدم القيام بهذه الخطوة، لأن "إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي سيناريو ولأي تصعيد".

المصدر: مكان