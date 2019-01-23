استنفار أمني في القنصلية الأمريكية بجنيف لدى سماع دوي انفجار
Reuters DENIS BALIBOUSE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld0x
أطلقت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيرا أمنيا على خلفية تقارير تتحدث عن وقوع تفجير في محيط قنصليتها في جنيف.
ودعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى تجنب التواجد في المنطقة والابتعاد عن الحشود والبحث عن مأوى في حال تواجدوا بجوار المنطقة، فضلا عن اتباع تعليمات أفراد الأمن وحمل هواتف محمولة كوسيلة للاتصال.
واتضح لاحقا من تصريح للمتحدث باسم شرطة جنيف أن الانفجار لم يستهدف القنصلية الأمريكية، بل نجم عن خلل كهربائي، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".
وذكرت تقارير إعلامية أن الصوت نتج من انفجار غاز في مطعم وسبب إغلاق القنصلية الأمريكية في جنيف.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)