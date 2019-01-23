آبي: غياب معاهدة السلام بين اليابان وروسيا أمر غير طبيعي

أعرب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن استعداد طوكيو لمواصلة العمل على إبرام معاهدة السلام مع روسيا، مشيرا إلى أن غياب مثل هذه المعاهدة أمر غير طبيعي.

وقال آبي في كلمة ألقاها أمام في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء: "كما تعلمون، ليس هناك معاهدة سلام بين روسيا واليابان حتى الآن. هذه حالة غير طبيعية، وأريد وضع حد لها"، مضيفا أن ذلك يستوجب حل الخلاف الإقليمي بين البلدين.

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وامتنع آبي عن الإفصاح عن تفاصيل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنهما "لم يكملا بعد التفاوض" حول جزر الكوريل، ووصف المباحثات بأنها كانت "مستفيضة".

وتابع: "إذا أبرم البلدان معاهدة السلام، فلا شك في أن ذلك لن يخدم قضية السلام وازدهارهما فحسب، بل وعلى نطاق منطقة الشرق الأقصى برمتها".

وتطالب طوكيو موسكو بتسليمها أربع جزر من أرخيبل الكوريل، التي تصفها بـ"أراضيها الشمالية المحتلة"، قبل التوقيع على معاهدة السلام.

من جانبها، تصر موسكو على اعتراف طوكيو بكامل نتائج الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك سيادة روسيا على الجزر الأربع التي استعادتها من اليابان بعد الانتصار في الحرب.

واتفق بوتين وآبي خلال لقائهما في سنغافورة في نوفمبر الماضي على إعداد معاهدة للسلام على أساس الإعلان السوفيتي الياباني لعام 1956، الذي نص على تسليم جزيرتين هما هابوماي وشيكوتان لليابان، بعد تبنّي معاهدة السلام، دون المساس بالجزيرتين الأخريين كوناشير وإيتوروب.

المصدر: وكالات