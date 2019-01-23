مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي تحت مسمى "أوقفوا الغباء"

قدم عضو مجلس الشيوخ السيناتور عن الحزب الديمقراطي مارك وارنر مشروع قانون تحت مسمى "أوقفوا الغباء" يهدف إلى تجنيب البلاد آثار الإغلاق الحكومي التي تلحق الأذى بعامة المواطنين.

ويمكن القانون "STOP STUPIDITY"، في حال تبنيه، من استمرار تمويل كافة أعمال الحكومة بكافة المستويات، بشكل مماثل للسنة المالية السابقة، عدا الجهاز التشريعي (الكونغرس) والمكتب التنفيذي للرئيس.

VA Senator @MarkWarner who represents a lot of furloughed workers is introducing the STOP STUPIDITY act, which would keep the government running in the case of a lapse in funding by automatically renewing government funding at the same levels as the previous fiscal year — Lauren Gambino (@laurenegambino) 22 января 2019 г.

وقال وارنر في هذا الصدد: "سيجبر الكونغرس والبيت الأبيض بشكل فعال على الجلوس إلى طاولة التفاوض، دون تعريض الاقتصاد للخطر أو إلحاق الأذى بعامة الأمريكيين"، مضيفا أنه "من المؤسف جدا أن تكون الحياة اليومية لمئات آلاف العاملين تحت رحمة جمود البيت الأبيض".

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وفي السياق ذاته، قدم أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، بزعامة السيناتور روب بورتمان، مشروع قانون مشابه، أطلقوا عليه تسمية "مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي".

وسيصوت مجلس الشيوخ على مشروعي القانون المطروحين، قريبا، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.