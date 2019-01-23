للمرة الأولى.. لجنة العقوبات الدولية تقر استثناءات لبيونغ يانغ

أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي استثناءات لكوريا الشمالية من العقوبات ذات الصلة بحظر الإمدادات الإنسانية عن بيونغ يانغ.

وحصلت أربع جهات على موافقة اللجنة لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بينها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومؤسسة "يوجين بيل".

وحصلت "يونيسف" على إعفاء لـ51 مادة بقيمة 520 ألف دولار، و40 جهاز تلفزيون، و17 جهاز كمبيوتر محمول، وتسع سيارات إسعاف.

كما حصلت على الموافقات مجموعة "فيرست ستبس" التي تتخذ من كندا مقرا لها ومجموعة "كريستيان فريندز" الخيرية غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة.

وهذه الإعفاءات هي الأولى التي يتم تأكيدها رسميا في لجنة العقوبات الدولية خلال هذا العام.

وفرض مجلس الأمن عام 2017 أشد عقوبات اقتصادية وتجارية من نوعها في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية بتنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية.

المصدر: RT