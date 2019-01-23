أردوغان يصل إلى موسكو لبحث التسوية السورية مع بوتين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو في زيارة تستغرق يوما واحدا يبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضايا تتعلق بتسوية الأزمة السورية.

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ويضم الوفد التركي الرفيع أيضا وزيري الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ومسؤولين آخرين.

ويشمل جدول زيارة الرئيس التركي لموسكو مناقشة العلاقات الثنائية، وتطورات الوضع في سوريا، وملفات أخرى تتعلق بالسياسة الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات