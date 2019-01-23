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الرئاسة التركية تستبق وصول أردوغان إلى موسكو بتغريدة عن سوريا

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الرئاسة التركية تستبق وصول أردوغان إلى موسكو بتغريدة عن سوريا
Sputnik
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قبيل وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، شدد المتحدث الرئاسي التركي على أن وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي من أولويات بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قوله في تغريدة على حسابه في تويتر، إن تركيا "تعمل وفق هذه الأولوية لتحقيق وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي".

وبشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا اليوم قال ألطون، إن الرئيس أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في سوريا، مضيفا أن الرئيسين سيناقشان أيضا المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع في الشأن السوري قائلا إن "تركيا لا تكافح شتى أنواع الإرهاب في سوريا فحسب، بل تعمل جاهدة على إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل إلى موسكو اليوم في زيارة عمل يبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية.

المصدر: الأناضول

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