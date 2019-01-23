ثاني أكبر بركان في المكسيك ينفث حممه قرب العاصمة

استيقظ بركان بوبوكاتبتبيل، قرب مدينة مكسيكو سيتي من سباته، وأخذ ينفث حممه مطلقا عمودا من الرماد البركاني لمسافة ثلاثة كيلومترات.

بركان بوبوكاتبتبيل بالإسبانية Popocatépetl يعتبر ثاني أكبر براكين المكسيك، ويقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة مكسيكو، وهو محاط بأنهار من الجليد لأن قمة الجبل الذي يحوي فوهته تقع على ارتفاع 5426 مترا فوق سطح البحر.

والمرة الأخيرة التي ثار فيها هذا البركان، كانت أواخر مارس 2016.

المصدر: قناة "إن تي في" الروسية