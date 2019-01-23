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تحرك يهود البرازيل بسبب لوحة كاريكاتورية ساخرة (صورة)

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تحرك يهود البرازيل بسبب لوحة كاريكاتورية ساخرة (صورة)
You-Tube: IsraeliPM
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تحركت جماعة يهودية في البرازيل لمحاكمة رسام كاريكاتوري بارز، عقب رسمه لوحة صورت عناق رئيس وزراء إسرائيل والرئيس البرازيلي على هيئة "الصليب النازي المعقوف".

ورفع "الاتحاد اليهودي لريو دي جانيرو" دعوة قضائية ضد الرسام البرازيلي، أرويرا، بخصوص رسمته الأخيرة التي صورت عناق بنيامين نتنياهو وجايير بولسونارو.

وتمتع الزعيمان بعلاقة ودية مميزة منذ قدوم الرئيس البرازيلي الحالي، بولسونارو، إلى السلطة، كما أعلن الرجلان أنهما "أخوة" خلال زيارة نتينياهو الرسمية إلى البرازيل، بداية الشهر الجاري.

وظهر الرسم الكاريكاتوري أول مرة على صفحات صحيفة "O Dia" البرازيلية، في شهر ديسمبر الماضي، ومن ثم تداوله ناشطون على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وخلال لقاء تلفزيوني أجري مؤخرا مع رئيس الاتحاد اليهودي، أرنون فيلموفيتسكي، تحدث الأخير قائلا: "سننظر في المشكلة بكل جدية.. لا يمكننا التهاون مع مهاجمة اليهود والأقليات الأخرى".

المصدر: RT

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