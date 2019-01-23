نائبة أمريكية تنتقد الرأسمالية في عقر دارها

انتقدت أليكساندريا أوكاسيو كورتيس عضو مجلس النواب الأمريكي النظام الرأسمالي، وقالت إن النظام الاقتصادي الذي يسمح للبعض بأن يمتلكوا المليارات، ليس أخلاقيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عنها قولها إنه لا يمكن اعتبار النظام صحيحا عندما يوجد فيه أصحاب مليارات، فيما يعاني المعوزون في ولاية ألاباما من مرض القوباء الحلقية، لعدم تمكنهم من الاستفادة من نظام الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه لا يجوز التشكيك بمدى أخلاق هؤلاء الأثرياء، لأن المشكلة في الأساس تكمن في ضرورة ضبط النظام القائم.

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وقالت: "هذا لا يعني بالضرورة أن كافة الأثرياء عديمو الأخلاق، ولا يمكنني القول إن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، أو وارين بوفيت أكبر مستثمر في العالم شخص عديم الأخلاق".

يذكر أن الثروة الإجمالية لأثرى عشرة أغنياء في الولايات المتحدة، بلغت 730 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 120 مليارا عن مؤشر عام 2017.

المصدر: لينتا رو