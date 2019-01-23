طائرة مطرب بريطاني تعيد طفلين ساقهما والدهما الداعشي إلى سوريا

كرّس الموسيقي ومطرب الروك البريطاني جورج روجر ووترز طائرته الخاصة لإعادة طفلين متروكين في سوريا ولمّ شملهما بأمهما المقيمة في جزيرة ترينيداد جنوبي بحر الكاريبي.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن أحد مسلحي داعش، ساق طفليه 7 و11 عاما من جزيرة ترينيداد جنوبي بحر الكاريبي بصورة لا شرعية إلى سوريا سنة 2014، رغم معارضة والدتهما ورفضها القاطع.

وبعد سنوات قرر الأب إرسال طفليه مع أم بلجيكية حاضنة لهما إلى تركيا، ولكن المسلحين الأكراد قبضوا عليهم، مشيرة إلى أن الأب لقي حتفه ونقلت الأم الجديدة إلى معسكر لأسرى الدواعش لدى المسلحين الأكراد.

وقالت الصحيفة، إن الأم الحقيقية للطفلين واسمها فيليسيا بيركينز فيريرا، وصلت إلى شمال شرقي سوريا الاثنين الماضي، حيث التقت ولديها بعد سنوات من الفراق.

وبعد أن عبرت العائلة الحدود إلى العراق، استقلت طائرة جورج روجر ووترز المتوجهة إلى سويسرا ومن هناك إلى لندن.

وقالت الأم في حديث للصحيفة: "أنا ممتنة جدا لكل من ساعدني وأود أن ألتقي بطفلي وضمهما إلى صدري" .

وأشارت الصحيفة، إلى أنها تلقت وطفلاها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة "بما يخدم تعافيها وإياهم من تجربة مريرة عانوها.

المصدر: "نوفوستي"