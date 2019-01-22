موسكو: تشكيل تحالفات وعقد مؤتمرات ضد إيران سيضر بأمن المنطقة

انتقدت موسكو مؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي سيعقد بمبادرة من الولايات المتحدة ومن المقرر أن يناقش سبل مواجهة إيران في المنطقة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الخطط لعقد المؤتمر المذكور في وارسو، إن "المحاولات لتشكيل تحالفات عسكرية سياسية معينة في المنطقة، وعقد مؤتمرات مختلفة بهدف رسم صورة مبسطة وأحادية الجانب للقضايا في الشرق الأوسط، مع الزعم بأنها مرتبطة بإيران حصرا، تعتبر غير بناءة وتعقد إقامة صرح شامل حقيقي للأمن في المنطقة".

وأشار إلى أن الأمن بالذات يعتبر الأولوية الطبيعية والرئيسية لكافة دول المنطقة.

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وأضاف: "نعتقد بأنه لا يمكن وضع قواعد سلوك مقبولة بالنسبة للجميع إلا في إطار عملية التفاوض" على غرار عملية هلسنكي في عهد الحرب الباردة، والتي أثمرت عن انفراج التوترات على الساحة الدولية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن عزمها عقد مؤتمر دولي في بولندا حول الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل مواجهة إيران. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يومي 13 و14 فبراير المقبل في العاصمة البولندية وارسو.

المصدر: RT