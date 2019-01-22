 
مباشر

شرطة نيويورك تعتقل 3 أشخاص بتهمة التآمر لتفجير "إسلامبرغ"

أخبار العالم

شرطة نيويورك تعتقل 3 أشخاص بتهمة التآمر لتفجير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcvm

اعتقلت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ تفجيرات تستهدف سكان منطقة إسلامية في الولاية.

وأوضحت قناة "أي بي سي" أن هؤلاء الشبان من سكان مدينة روتشستر الواقعة غربي ولاية نيويورك، وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 20 عاما.

واتهمت السلطات القضائية في نيويورك الموقوفين بحيازة غير مشروعة للأسلحة والتخطيط لمهاجمة قرية "إسلامبرغ" التابعة لمدينة تومبكينس في الولاية ذاتها، وذلك من خلال تنفيذ تفجيرات فيها.

وضبط أفراد الشرطة مع المتهمين عبوات ناسفة يدوية الصنع مربوطة مع بعضها بأشرطة لاصقة.

ومن المتوقع أن يمثل هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: abcnews.go.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل يحتفل بشفائه من السرطان بالرقص على أغنية لمايكل جاكسون