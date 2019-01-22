زعيما أرمينيا وأذربيجان يبحثان التسوية في قره باغ في لقاء غير رسمي

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أنه عقد لقاء غير رسمي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وناقش معه تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

وكتب باشينيان في صفحته على موقع "فيسبوك" في أعقاب اللقاء الذي عقد على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، اليوم الثلاثاء: "عقدت لقاء غير رسمي مع إلهام علييف في دافوس. وتبادلنا الآراء حول الوضع الحالي في عملية التفاوض والمناقشات المقبلة".

وأشار إلى أن اللقاء استمر نحو ساعة ونصف الساعة.

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من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية "أذرتاج" بأن الرئيس علييف بحث مع باشينيان "الوضع الراهن في عملية التفاوض لتسوية النزاع الأرمني – الأذربيجاني في قره باغ الجبلية".

يذكر أن المفاوضات لتسوية النزاع بين الأرمن والأذريين في قره باغ مستمرة منذ عام 1992، لكنها تعثرت في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة في أبريل عام 2016.

المصدر: وكالات