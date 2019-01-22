استقالة مساعد وزير الخارجية الأمريكي المشرف على العلاقات مع روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، استقالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأور آسيوية ويس ميتشل.

وكتب بالادينو على حسابه في تويتر: "يغادر مساعد وزير الخارجية ميتشل منصب رئيس مكتب الشؤون الأوروبية والأور آسيوية في 15 فبراير 2019. وستحل مكانه المساعدة الأولى لوزير الخارجية إليزابيث ميلارد".

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وفي تعليقه على هذه الاستقالة، كتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تويتر: "لقد قام ويس بعمل رائع كمساعد لوزير الخارجية. لقد قدرت نصيحته وحكمته عندما قاد الفريق المسؤول عن العلاقات مع أوروبا في إدارتنا. أتمنى له ولزوجته إليزابيث، وهي أيضا موظفة حكومية مخلصة، التمتع بوافر السعادة مع أطفالهما الصغار".

وقد شغل ميتشل منصب رئيس مكتب الشؤون الأوروبية والأور آسيوية لدى وزارة الخارجية الأمريكية منذ سبتمبر 2017. وكان في هذا المنصب، مسؤولا بشكل خاص عن العلاقات مع روسيا وأوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس