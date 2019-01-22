آبي: سأناقش مع بوتين مسألة إبرام معاهدة سلام بناء على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه سيناقش مسألة إبرام معاهدة سلام بين طوكيو وموسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين.

وقال آبي "سأناقش خلال الاجتماع مع بوتين اليوم، مسألة إبرام معاهدة سلام كما ينبغي، مع الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع وزيري الخارجية واجتماع المفاوضين في ذلك الأسبوع".

وعشية الزيارة، أعلن آبي في مقابلة أجرتها معه وكالة إنترفاكس، عن عزمه القوي للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين لمشكلة معاهدة السلام، حيث قال: "أعتزم مواصلة المشاورات الوثيقة مع الرئيس بوتين وتحقيق حل مقبول للجانبين".

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وأضاف: أنا مصمم تحت قيادتنا المشتركة، على اختتام المفاوضات حول معاهدة السلام - وهي قضية لا تزال دون حل منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية) بأكملها"، مؤكدا أن عدم وجود معاهدة سلام لا يخدم تنمية الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وذكر أنه من أجل إطلاق العنان لإمكانيات العلاقات بين الدولتين وتعزيز التعاون، فإنه "مع عدم وجود معاهدة سلام بين اليابان وروسيا من الضروري حل الوضع في أقرب وقت ممكن".

وقد كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف جانبا من أجندة المباحثات التي يجريها اليوم في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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وقال بيسكوف للصحفيين، إن الزعيمين سيجتمعان على انفراد قبل جلسة محادثات موسعة، سيعقبها إدلاء بوتين وآبي بتصريحات صحفية.

وفي تصريحات سابقة، أكد بيسكوف أن موسكو لا تنوي التفريط بمصالحها القومية فيما يتعلق بتبعية جزر الكوريل، مشيرا إلى أن الجانب الياباني لم يطرح أي مقترحات محددة بهذا الصدد للقمة الحالية.

وتشترط موسكو من جهتها اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية، ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

المصدر: وكالات