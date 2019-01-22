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الكرملين يعلق على أجندة القمة الروسية اليابانية المنعقدة اليوم

أخبار العالم

الكرملين يعلق على أجندة القمة الروسية اليابانية المنعقدة اليوم
Sputnik Sergei Mamontov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال أحد لقاءاتهما السابقة
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كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف جانبا من أجندة المباحثات التي يجريها اليوم في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن الزعيمين سيجتمعان على انفراد قبل جلسة محادثات موسعة، سيعقبها إدلاء بوتين وآبي بتصريحات صحفية.

وقال بيسكوف إن المحادثات من هذا النوع تركز عادة على بحث مشاريع محددة للتعاون الثنائي، بما فيها "مشاريع كبرى"، لم يشر إليها.

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وفي تصريحات سابقة، أكد بيسكوف أن موسكو لا تنوي التفريط بمصالحها القومية في ما يتعلق بتبعية جزر الكوريل، مشيرا إلى أن الجانب الياباني لم يطرح أي مقترحات محددة بهذا الصدد للقمة الحالية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية نقلا عن مصادر في حكومة البلاد مؤخرا، بأن آبي مستعد للنظر في إبرام معاهدة السلام مع روسيا بشرط تسليم طوكيو جزيرتين من أصل 4 جزر، تدّعي البابان أنها لها.

وتشترط موسكو من جهتها اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية، ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

المصدر: وكالات

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