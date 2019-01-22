الشؤون الدينية في تركيا تعاقب الأئمة المدخنين في الحج

قررت رئاسة "هيئة الشؤون الدينية" في تركيا، معاقبة الأئمة المدخنين بحرمانهم من مرافقة الوفود التركية المسافرة لأداء مناسك الحج والعمرة في السعودية، حسب صحيفة "زمان" التركية.

وقالت الهيئة: "تقرر عدم إسناد مهام الحج والعمرة للأئمة المدخنين خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد تقدم العديد من المواطنين الأتراك بشكاوى بشأن تدخين الأئمة للسجائر أثناء مناسك الحج أو العمرة أمام الفنادق وفي الساحات المفتوحة".

ولفتت الهيئة إلى أنه "سيتم ترجيح الأئمة الذين لا يدخنون على الأئمة المدخنين خلال مقابلات الاختيار لمناسك الحج التي ستعقد هذا العام".

ووفقا للصحيفة التركية، فإنه يتوجه سنويا نحو 70 ألف تركي لأداء مناسك الحج، فيما يسافر نحو 400 آخرين لأداء العمرة عبر رئاسة الشؤون الدينية.

المصدر: "زمان" التركية