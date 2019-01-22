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أنقرة: مصير المنطقة مرتبط بتركيا

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أنقرة: مصير المنطقة مرتبط بتركيا
AFP
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار
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اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن مصير المنطقة مرتبط بتركيا بقدر ارتباط الدول بمصير الشعوب، مشددا على أن بلاده ستحافظ على وجودها هناك وعلى الجميع أن يعلموا ذلك.

وأضاف أكار أنه ما من فرق بين "تنظيمي" حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، ودعا الجميع إلى إدراك أن الأول يساوي الثاني، وأن "إثبات هذه الحقيقة سهل جدا لمن يريد أن يعيها".

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يذكر أن أنقرة تصنّف وحدات حماية الشعب الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

المصدر: ترك برس

 

 

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