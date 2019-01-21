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واشنطن تحاول مجددا تهدئة مخاوف الأتراك وأكراد سوريا معا

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واشنطن تحاول مجددا تهدئة مخاوف الأتراك وأكراد سوريا معا
AFP SAUL LOEB
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا التزام بلاده بالاستجابة لمخاوف تركيا بشأن تأمين حدودها مع سوريا مع ضمان حماية حلفائها الأكراد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدره مساعد المتحدث باسم الوزارة، روبرت بالادينو، اليوم الاثنين، أن الوزيرين ناقشا "التعاون الأمريكي-التركي المتواصل في إطار الانسحاب المنسق والمدروس للقوات الأمريكية من سوريا".

وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة تولي أهمية لحماية القوى التي تعاونت معها والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، في إشارة إلى الفصائل الكردية المنضوية تحت راية تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" بشمال سوريا، والتي تعتبرها تركيا جماعات إرهابية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 19 ديسمبر الماضي عزمه سحب قوات بلاده من سوريا والبالغ عددها 2000 جندي، في خطوة فاجأت الكثيرين، وبينهم أكراد سوريا.

المصدر: RT + وكالات

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