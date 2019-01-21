أوكرانيا وإسرائيل توقعان اتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة

وقع ممثلون عن كييف وتل أبيب بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقا حول منطقة التجارة الحرة.

وقال ستيبان كوبيف، النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني، في صفحته على فيسبوك "وقعت اتفاقا للتجارة الحرة بين أوكرانيا وإسرائيل في إطار زيارة بيترو بوروشنكو الرسمية".

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وفقا لنائب الرئيس الأوكراني، فإن الاتفاقية تفتح فرصا جديدة لتحديث الإنتاج الصناعي في أوكرانيا، وزيادة الاستثمار الإسرائيلي في قطاع الصناعات الزراعية، وقطاعات التكنولوجيا الفائقة".

وأضاف كوبيف أنه بالنسبة لثمانين بالمئة من السلع الصناعية، فسيتم إلغاء رسوم الاستيراد إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه من المتوقع "أيضا توسيع التعاون الأوكراني الإسرائيلي في مجال هندسة النقل والطيران والسيارات".

المصدر: نوفوستي