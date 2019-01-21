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السويد تصف المفاوضات بشأن القضية الكورية بـ "البناءة"

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السويد تصف المفاوضات بشأن القضية الكورية بـ
Reuters KIM HONG-JI
صورة من الأرشيف
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أعلنت الخارجية السويدية أن المفاوضات التي جرت في ستوكهولم بين ممثلي الدولتين الكوريتين والولايات المتحدة كانت "بناءة".

وقال المتحدث باسم الخارجية السويدية إنه "أجريت مفاوضات بناءة حول المسائل المتعلقة بالتطورات في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك بحث بناء الثقة والتنمية الاقتصادية والتعامل على المدى البعيد".

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واختتمت بضواحي ستوكهولم اليوم الاثنين المفاوضات بمشاركة نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي والمفاوض الكوري الجنوبي لي دو هون والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون.

وجرت المفاوضات تمهيدا للقاء الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي من المقرر أن يعقد في أواخر فبراير المقبل.

المصدر: رويترز

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