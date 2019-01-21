موسكو: مقتل 14 بحارا وإنقاذ 12 في حريق على متن سفينتين بمضيق كيرتش

أكدت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري مقتل 14 بحارا وإنقاذ 12 بعد اندلاع حريق على متن سفينتين تنزانيتين موجودتين في منطقة مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وأضافت الوكالة أن عدد أفراد طاقم السفينتين كان إجمالا 31 شخصا. ولا يزال مصير 5 بحارة آخرين مجهولا.

ورجحت الوكالة أن انفجارا حصل في إحدى السفينتين تسبب بوقوع حريق انتشر لاحقا ليطال الثانية، مؤكدة أن الجانب الروسي لم يتلق إشارات استغاثة من قائديهما.

وأضافت أن إحدى السفينتين ناقلة للغاز.

ووجهت السلطات الروسية سفنا قاطرة لإنقاذ الركاب من السفينتين المنكوبتين.

كما أكدت الوكالة أن الحادث وقع في البحر الأسود بالقرب من مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزور، خارج المياه الإقليمية الروسية، ولم يؤثر على حركة الملاحة في المنطقة.

المصدر: وكالات