موسكو: مقتل 10 بحارة في حريق على متن سفينتين في مضيق كيرتش

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري ارتفاع عدد البحارة القتلى في حريق اندلع اليوم على متن سفينتين تنزانيتين موجودتين في منطقة مضيق كيرتش، إلى 10 أشخاص.

وأكدت الوكالة إنقاذ 14 من أفراد طاقمي السفينتين المنكوبتين المكونين من 31 شخصا وهم هنود وأتراك.

ورجحت الوكالة أن انفجارا حصل في إحدى السفينتين تسبب بوقوع حريق انتشر لاحقا ليطال الثانية، مؤكدة أن الجانب الروسي لم يتلق إشارات استغاثة من قائديهما.

وأضافت أن إحدى السفينتين ناقلة للغاز.

ووجهت السلطات الروسية سفينة قاطرة لإنقاذ الركاب من السفينتين المنكوبتين.

كما أكدت الوكالة أن الحادث وقع في البحر الأسود بالقرب من مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزور، خارج المياه الإقليمية الروسية، ولم يؤثر على حركة الملاحة في المنطقة.

المصدر: وكالات