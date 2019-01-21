موسكو: مقتل بحارين اثنين في حريق على متن سفينتين في مضيق كيرتش
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أكدت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري مقتل بحارين اثنين في حريق اندلع اليوم على متن سفينتين أجنبيتين موجودتين في منطقة مضيق كيرتش.
وأكدت الوكالة أن السفينتين تحملان علم تنزانيا، ورجحت أن انفجارا حصل في إحداهما تسبب بوقوع حريق انتشر لاحقا ليطال السفينة الثانية.
وأشارت الوكالة إلى أن طاقمي السفينتين يتكونان من هنود وأتراك وعددهم 31 شخصا، مؤكدة أن السلطات الروسية لم تتلق إشارات استغاثة من قائدي السفينتين.
وأضافت أن إحدى السفينتين ناقلة للغاز.
ووجهت السلطات الروسية سفينة قاطرة لإنقاذ الركاب من السفينتين المنكوبتين.
المصدر: وكالات
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