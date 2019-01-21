طهران: أكثر من 12 ألف طالب إيراني يدرسون في الولايات المتحدة

نشرت الوكالة الإيرانية للأنباء تقريرا للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، يظهر أن أكثر من 12 ألف طالب إيراني يدرسون في الجامعات الأمريكية.

وأفادت "إرنا" بأن المجلس الأعلى للثورة الثقافية عقد اليوم الاثنين اجتماعا بحث فيه شؤون الطلاب الإيرانيين في الخارج وذكر فيه أن عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية يبلغ 12 ألفا و 643 طالبا وطالبة .

وأشار تقرير لمنظمة اليونسكو أن عدد الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج بلغ في العام 2018، حوالي 50 ألفا و 392 طالب وطالبة.

وبحسب التقرير فإن عدد الطلاب الإيرانيين في كندا يبلغ سبعة آلاف و 415 طالب وطالبة .

المصدر: إرنا