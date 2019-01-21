العقوبات الأوروبية تشمل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ونائيه

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، على فرض عقوبات ضد أفراد روس يعتبرهم الاتحاد متورطين في استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وقال المجلس في بيانه: "تضم القائمة اثنين من موظفي الاستخبارات الخارجية الروسية، بالإضافة إلى رئيسها ونائبه، الذين يتحملون مسؤولية نقل واستخدام مادة غاز الأعصاب في إشارة إلى سالزبوري (المملكة المتحدة) في 4 مارس 2018".

وتشمل قائمة العقوبات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية خمسة أفراد وكيانا قانونيا واحدا من سوريا وهو مركز للبحوث السورية والأشخاص المرتبطين به.

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وأشار البيان إلى أنه سيعلن في وقت لاحق من يوم الاثنين عن أسماء الأفراد الذين وقعوا تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتشمل العقوبات، في حال الأفراد، حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، أما الكيانات القانونية، فإنها تنص على تجميد الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للأفراد والشركات من الاتحاد الأوروبي تحويل أموال إلى الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، وفقا للبيان.

المصدر: إنترفاكس