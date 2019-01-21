 
مباشر

جماعة متمردة تتبنى الهجوم على أكاديمية الشرطة في كولومبيا

أخبار العالم

جماعة متمردة تتبنى الهجوم على أكاديمية الشرطة في كولومبيا
Reuters LUISA GONZALEZ
جانب من مبنى أكاديمية الشرطة الكولومبية الذي استهدفه التفجير الانتحاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcld

تبنى متمردو "جيش التحرير الوطني" في كولومبيا الاثنين الهجوم على الأكاديمية الوطنية للشرطة في العاصمة بوغوتا، الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرين قتيلا، وأدى إلى توقف عملية السلام.

وقالت القيادة العامة لحركة التمرد في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني صباح الاثنين، إن "العملية التي جرت ضد هذه المنشآت وهذه القوات شرعية في إطار قانون الحرب"، مؤكدة أنه "لم يسقط أي ضحايا من غير المقاتلين".

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بوغوتا إلى أكثر من 20 قتيلا

وكانت الحكومة الكولومبية نسبت إلى متمردي "جيش التحرير" الهجوم الذي وقع الخميس وأسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وإصابة 68 في تفجير سيارة مفخخة في أكاديمية لتدريب الشرطة في بوغوتا.

ويعتبر "جيش التحرير الوطني" آخر حركة تمرد ناشطة في كولومبيا، في إطار النزاع الذي استمر أكثر من خمسين عاما، وتورطت فيه مجموعات مسلحة مؤيدة للجيش وعصابات لتهريب المخدرات ومتمردون ماركسيون.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ