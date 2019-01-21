جماعة متمردة تتبنى الهجوم على أكاديمية الشرطة في كولومبيا

تبنى متمردو "جيش التحرير الوطني" في كولومبيا الاثنين الهجوم على الأكاديمية الوطنية للشرطة في العاصمة بوغوتا، الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرين قتيلا، وأدى إلى توقف عملية السلام.

وقالت القيادة العامة لحركة التمرد في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني صباح الاثنين، إن "العملية التي جرت ضد هذه المنشآت وهذه القوات شرعية في إطار قانون الحرب"، مؤكدة أنه "لم يسقط أي ضحايا من غير المقاتلين".

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وكانت الحكومة الكولومبية نسبت إلى متمردي "جيش التحرير" الهجوم الذي وقع الخميس وأسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وإصابة 68 في تفجير سيارة مفخخة في أكاديمية لتدريب الشرطة في بوغوتا.

ويعتبر "جيش التحرير الوطني" آخر حركة تمرد ناشطة في كولومبيا، في إطار النزاع الذي استمر أكثر من خمسين عاما، وتورطت فيه مجموعات مسلحة مؤيدة للجيش وعصابات لتهريب المخدرات ومتمردون ماركسيون.

المصدر: أ ف ب