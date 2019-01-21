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بعد سوريا مركز مكافحة الألغام الروسي يفتتح فرعا له في لاوس

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بعد سوريا مركز مكافحة الألغام الروسي يفتتح فرعا له في لاوس
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم في لاوس افتتاح فرع للمركز الدولي الروسي لمكافحة الألغام.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن قائد القوات الهندسية في الجيش الروسي الفريق يوري ستافيتسكي، أن هذا الفرع الثاني للمركز الذي يفتتح خارج البلاد، بعد الفرع الناشط في سوريا منذ 2017.

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وأشار إلى أنه تم تدريب وإعداد 19 مختصا للعمل في فرع لاوس، وقال: "قام الجانب الروسي بتزويد الفرع بمعدات وأجهزة البحث عن الألغام والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة ووسائل الحماية والوقاية الفردية، ويشرف العسكريون الروس على تدريب نظرائهم في لاوس على استخدام هذه المعدات الحديثة بشكل فعال".

المصدر: قناة "رن تي في" الروسية

 

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