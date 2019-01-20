نتنياهو بعد الغارة الأخيرة على دمشق: سياستنا ثابتة لمنع التموضع الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثبات السياسية الإسرائيلية الهادفة إلى منع "التموضع الإيراني" بسوريا، وذلك بعد الغارات الأخيرة على مطار دمشق التي شنتها إسرائيل.

وقال نتنياهو عبر حسابه في "تويتر": "ننتهج سياسة دائمة عبارة عن ضرب التموضع الإيراني في سوريا وضرب كل من يحاول المساس بنا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي زار اليوم الأحد تشاد، أن تواجده في هذا البلد لا يغير السياسة الإسرائيلية بالقول: "هذه السياسة لا تتغير عندما أتواجد في إسرائيل، وهي لا تتغير عندما أقوم بزيارة تاريخية إلى تشاد. هذه سياسة دائمة".

قال رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل:



ننتهج سياسة دائمة عبارة عن ضرب التموضع الإيراني في سوريا وضرب كل من يحاول المساس بنا.



هذه السياسة لا تتغير عندما أتواجد في إسرائيل وهي لا تتغير عندما أقوم بزيارة تاريخية إلى تشاد. هذه هي سياسة دائمة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 20 января 2019 г.

ووصف نتنياهو زيارته لتشاد بـ"التاريخية" بعد أن وقع والرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم مذكرة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما بعد قطيعة استمرت منذ العام 1972.

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المصدر: RT + تويتر