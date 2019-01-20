آبي يعتزم حسم قضية الجزر المتنازع عليها في المفاوضات مع بوتين

شارك رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مع الصحفيين توقعاته من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر في الـ22 من يناير بموسكو، مؤكدا تصميمه على حسم قضية جزر الكوريل الجنوبية.

وقال آبي إنه "مصمم على إنجاز المفاوضات بشأن معاهدة السلام (بين روسيا واليابان) تحت قيادتنا المشتركة"، مشيرا إلى أن قضية توقيع المعاهدة لا تزال دون حل منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار آبي، إلى أن هذه المشكلة تعرقل تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين، مشددا على أنه "من الضروري معالجة القضية في أقرب وقت ممكن لكشف القدرات الاقتصادية للبلدين بالكامل ودفع التعاون الثنائي إلى الأمام".

من ناحية أخرى، رأى مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن المفاوضات المقبلة بين بوتين وآبي، والتي سترتكز على مسألة معاهدة السلام، ستكون صعبة.

وانتقد أوشاكوف في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم تصريح رئيس الوزراء الياباني الأخير حول أهمية إقناع سكان جزر الكوريل الجنوبية بالموافقة على قبول انتقال الجزر للسيادة اليابانية، مؤكدا أنه "زاد الحالة تعقيدا".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 14 يناير الجاري، عقب مباحثات مع نظيره الياباني تارو كون، أن الجانب الروسي أكد للمسؤولين اليابانيين أن تبعية الجزر لروسيا "غير قابلة للنقاش".

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان دون حل على مدار 70 عاما، وتتنازع الدولتان على تبعية 4 جزر، وهي ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.

المصدر: وكالات