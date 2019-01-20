نتنياهو يكشف انطباع الرئيس التشادي بعد زيارة متحف "المحرقة"

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خلال تواجده في تشاد، إلى انطباع الرئيس التشادي إدريس ديبي بعد زيارة الأخير متحف "المحرقة" في إسرائيل قبل نحو شهرين.

وقال نتنياهو في العاصمة التشادية نجامينا "تحدثنا عن استحالة تكوين رؤية من دون الالتفات للماضي وإدراكه. وقد تناولنا موضوع الحرب العالمية الثانية. حيث كشف الرئيس ديبي، أمامي عن الانطباع الراسخ الذي تركته عنده زيارته لمتحف (ياد فاشيم) ولقاءاته السابقة مع أصحاب قضية المحرقة النازية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا تعلمت اليوم عن مصير المقاتلين الأفارقة، والجنود الذي شاركوا في الحرب العالمية الثانية وأسرى الحرب الذين تم قتلهم من قبل النازيين، غالبا بسبب لون بشرتهم. إنها قصة يجب أن تحكى. حيث أنكم تكبدتم المعاناة بسبب كونكم من السود، بينما نحن عايشنا المعاناة لكوننا يهودا".

وأعلن نتنياهو خلال زيارته اليوم الأحد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وتشاد الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة، بعد أن قطعتها تشاد عام 1972.

المصدر: RT