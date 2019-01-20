الشرطة البريطانية تطالب الأمير فيليب بوضع حزام الأمان

طالبت الشرطة البريطانية الأمير فيليب دوق أدنبره وعقيل الملكة إليزابيث الثانية، بوضع حزام الأمان أثناء قيادته السيارة، وذلك في أعقاب تصويره وهو يقود سيارته بلا حزام.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن شرطة مقاطعة نورفولك شرقي إنجلترا، أنها "أوصت الأمير بعبارات لائقة وضع حزام الأمان".

والتقطت أمس صور للأمير البريطاني ذي الـ97 عاما، وهو يقود سيارته "لاند روفر" بلا حزام الأمان في مزرعة ساندرينغهام الملكية، بعد 48 ساعة فقط من تحطم سيارته السابقة إثر اصطدامها بسيارة أخرى كانت تحمل أما ورضيعا.

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ويخضع الحادث للتحقيق دون توجيه اتهامات، كما أوضحت الشرطة أن نتائج اختبارات الكحول للسائقين جاءت سلبية.

من جهته، أكد قصر باكنغهام أن "الأمير فيليب يحمل رخصة قيادة سارية"، فيما لا توجد في بريطانيا أي قيود تمنع المسنين من قيادة السيارة مهما كانت أعمارهم.

المصدر: وكالات