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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه شمال هضبة الجولان

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه شمال هضبة الجولان
Global Look Press / Oren Nahshon / ZUMAPRESS.com
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اليوم الأحد قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه شمال هضبة الجولان المحتلة.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق الصاروخ.

ويأتي هذا التصريح بعد فترة وجيزة من إعلان وسائل إعلام رسمية سورية، أن  الدفاعات الجوية صدّت اليوم عدوانا إسرائيليا جويا، كان يستهدف جنوبي البلاد.

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المصدر: الجيش الإسرائيلي

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