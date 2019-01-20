الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه شمال هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اليوم الأحد قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه شمال هضبة الجولان المحتلة.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية نحو منطقة شمال هضبة #الجولان حيث تم اعتراضها من قبل منظومة #القبة_الحديدية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 20 января 2019 г.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق الصاروخ.

A short while ago, a rocket was fired at the northern Golan Heights and was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. pic.twitter.com/RXM7OvdeyJ — Israel Defense Forces (@IDF) 20 января 2019 г.

ويأتي هذا التصريح بعد فترة وجيزة من إعلان وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات الجوية صدّت اليوم عدوانا إسرائيليا جويا، كان يستهدف جنوبي البلاد.

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المصدر: الجيش الإسرائيلي