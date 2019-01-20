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لاريجاني: واشنطن والرياض قد لا تختلفان في معاملة الصحفيين وحال خاشقجي وهاشمي شاهد

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لاريجاني: واشنطن والرياض قد لا تختلفان في معاملة الصحفيين وحال خاشقجي وهاشمي شاهد
Globallookpress Ahmad Halabisaz
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني (صورة أرشيفية)
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وجد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أوجه تشابه كبير بين أسلوب تعامل السلطات الأمريكية مع الصحفية الإيرانية مرضية هاشمي، وأسلوب الرياض في تعاملها مع الصحفي جمال خاشقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن لاريجاني تطرق أثناء جلسة علنية كرّست لاعتقال واشنطن الصحفية مرضية هاشمي العاملة لصالح قناة "برس تي وي" الإيرانية، مقارنا التعامل الأمريكي مع هذه الصحفية بتعامل "الأنظمة الرجعية التابعة لواشنطن في المنطقة" مع الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أن هذا التصرف "يخالف ما يدعونه وما يعظون به الآخرين في حقوق الإنسان".

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وأضاف: "لو حصل في إيران كما يحصل في فرنسا، أو تعامل الإيرانيون مثل ما يتعامل الأمريكيون مع الصحفية الإيرانية، لطالبونا بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وتابع: "هذا نموذج آخر لسياسات الولايات المتحدة الزائفة في المشهد الدولي، حيث تحاول إخفاء أسلوبها العنيف بألفاظ وعبارات ملغومة".

وتم توقيف هاشمي الأحد الماضي في مطار سانت لويس الدولي أثناء زيارة كانت تجريها لمريض من أفراد عائلتها.

وفي تبريرها لتوقيف الصحفية، أوضحت محكمة أمريكية أنها غير متهمة بأي جرائم، لكن شهادتها مطلوبة في قضية لم تكشف عنها.

المصدر: "مهر"

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