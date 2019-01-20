إلغاء 1000 رحلة جوية في الولايات المتحدة.. والخارجية الروسية تحذر المسافرين
أخطر مركز الطوارئ ومواجهة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية المواطنين بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة.
وكتب المركز على "تويتر": "نتيجة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى مطارات شيكاغو وبوسطن ونيويورك ومدن أخرى".
وتابع: "تم إعلان حالة الطوارئ في ولايات نيوجيرسي وبنسلفانيا بسبب سوء الأحوال الجوية".
#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2019 г.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بوقوع حوادث اصطدام على الطرقات نتيجة الأحوال الجوية السيئة، أدت إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين منذ يوم الجمعة.
#Чили - землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Тихом океане в 62 км к северо-западу от г.Овалье в центральной части страны pic.twitter.com/g8A07ks36x— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 20 января 2019 г.
المصدر: وكالات