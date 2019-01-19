إثيوبيا تكشف سبب التأخر في بناء سد النهضة

كشف مدير مشروع "سد النهضة" الإثيوبي عن المشكلة الأساسية في تأخر بناء السد لمدة ثلاث سنوات.

وقال مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية أن المشكلة الأساسية في تأخر بناء السد ثلاث سنوات تتمثل في وجود واد عميق خلال تغيير مجرى المياه، حيث كان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين في 2014، لكن تأخر البناء إلى 2017.

وأضاف هورو: "ملء الخزان سيتم وفقا للاتفاقية مع دولتي المصب" مصر والسودان. وشدد على ضرورة تأسيس إدارة قوية للمشروع، واختيار الشركات المتعاقدة عبر الدراسة، ومتابعة العمل بشكل يومي.

وبخصوص المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام حول انهيار المشروع، وأنه يقع في منطقة زلازل، قال مدير المشروع: "البناء تم بعد دراسة طويلة، والمنطقة لم تشهد زلزالا من قبل".

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المصدر: الأهرام