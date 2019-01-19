ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات باريس السبت إلى 40

أفادت إدارة الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، بارتفاع عدد المعتقلين اليوم في إطار احتجاجات "السترات الصفراء" إلى 40 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذه البيانات حتى الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه في سياق الصدامات العنيفة التي جرت حتى الآونة الأخيرة في المنطقة السابعة من العاصمة الفرنسية، فإن هذا الرقم لا يعتبر نهائيا.

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وقد قذف محتجون مشاركون في مسيرة بالقرب من ساحة إنفاليد، قوات الدرك بالحجارة، لترد عليهم القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. كما وقعت اشتباكات في منطقة مستشفى نيكر في نهاية شارع بريتيي.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، أن قوات الدرك بدأت تستعيد السيطرة على ساحة إنفاليد، حيث تجمع المتظاهرون السلميون.

المصدر: تاس