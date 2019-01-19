الدفاع التركية: أنشطتنا في إدلب مستمرة وفقا لتفاهمات سوتشي

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدة شبنام أكطوب، إن الجيش التركي يواصل تحركاته في محافظة إدلب السورية بنجاح وفقا لتفاهمات سوتشي، رغم الاستفزازات التي جرت في المنطقة.

وأضافت أكطوب خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة في أنقرة اليوم السبت، أن "وحدات الجيش التركي تواصل أعمالها لتحقيق السلام والاستقرار عبر إنهاء الاشتباكات في المنطقة.. هدف القوات المسلحة ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومنع تشكل ممر إرهابي على الحدود الجنوبية.. تركيا لا تستهدف على الإطلاق الأكراد الذين نتلاحم معهم كالظفر واللحم، ونتقاسم معهم الأرض والخبز، وليس لديها مشكلة إطلاقا مع أشقائها الأكراد، ولا العرب أو التركمان وبقية الجماعات العرقية والدينية في سوريا".

وتابعت: القوات التركية تواصل نشاطها في النقاط الـ 12 التي جرى تأسيسها في منطقة خفض التصعيد، منذ 13 أكتوبر2017، في إطار تفاهمات أستانا.

وأوضحت أكطوب، أن وحدات الجيش التركي تواصل عملها لتحقيق السلام والاستقرار عبر وضع حد للاشتباكات بالمنطقة، في إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها بين روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة في أستانا)، مشيرة إلى أن الخطوات التي تتخذها تركيا في المنطقة حالت دون حدوث موجات نزوح جديدة.

المصدر: "الأناضول"