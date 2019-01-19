برشلونة.. القبض على 7 سائقي سيارات للأجرة اعتدوا على سائقي "Uber" و"Cabify"

قالت الشرطة الكتالونية إنها ألقت القبض على 7 أشخاص نفذوا هجمات على سائقي "Uber" و"Cabify" في مناطق برشلونة التي تجري فيها احتجاجات ضد شركتي "Uber" و"Cabify" لنقل الركاب.

ووفقا للشرطة، فإنه "تم نقل المعتقلين إلى المراكز الأمنية لأخذ شهاداتهم، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الإفراج عنهم أو إبقائهم في الاحتجاز للمحاكمة".

وأكدت أن جميع الاعتقالات تمت خلال يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى اللحظة تحديد فيما إذا كان جميع المعتقلين من سائقي سيارات الأجرة.

وقد أعلن سائقو سيارات الأجرة الجمعة إضرابا للاحتجاج ضد قرار السلطات الإقليمية، بشأن خدمات "Uber" و"Cabify".

المصدر: نوفوستي