ترامب: لم يفعل رئيس أمريكي للولايات المتحدة ما فعلته أنا خلال سنتين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، بأنه "لم يمر على تاريخ الولايات المتحدة رئيس غيري تمكن من إنجاز ما أنجزته خلال عامين في هذا المنصب. لا"

وقال ترامب على تويتر : "لقد قال نيوت غينغريتش (الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي) للتو إنه لم يُعامل رئيس (للولايات المتحدة) منذ زمن (الرئيس) أبراهام لنكولن، على نحو أسوأ أو أكثر ظلما من قبل وسائل الإعلام مثل معاملة رئيسكم المحبوب، أنا! في الوقت ذاته، لم يفعل رئيس واحد قط ما فعلته (للولايات المتحدة) خلال العامين الأولين في هذا المنصب".

بدأت "الحرب" بين "ترامب" ووسائل الإعلام التي دعمت خصمه هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال الحملة الانتخابية، وتأزمت العلاقة بينهما بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وتعتبر شبكة CNN وصحيفة واشنطن بوست من أكثر وسائل الإعلام الأمريكية التي تهاجم ترامب، وتنتقد أداءه، وتغطى عمل إدارة البيت الأبيض بشكل سلبي.

المصدر: "نوفوستي"