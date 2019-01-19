انتخاب رئيس لحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني"   

انتخب مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني" اليوم السبت في مدينة ميونيخ، رئيس وزراء حكومة بافاريا المحلية ماركوس زيودر، رئيسا للحزب.

وسيخلف زيودر في هذا المنصب وزير الداخلية، هورست سيهوفر، الذي تزعم الحزب منذ عام 2008 وهو معروف في صراعه المفتوح مع سياسات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ذروة موجة هجرة السوريين إلى ألمانيا وأوروبا.

ولم يترشح أمام زيودر أي منافس لقيادة الحزب، وكانت المسألة الرئيسية التي نوقشت حتى اللحظات الأخيرة هي عدد الأصوات التي سيحصل عليها، وكانت النتيجة 87.4 ٪ من مجمل المؤتمرين.

وكان من الممكن أن ينافس زيودر على رئاسة الحزب مانفرد ويبر، وهو رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لكنه سحب ترشيحه قبل انعقاد المؤتمر.

ووفقا للمراقبين الألمان، فإن هدف زيودر الأساسي هو طرح القضايا التي تهم بافاريا والدفاع عن مصالحها، ولذا فمن المتوقع أن يسير على خطى سلفه سيهوفر ويواصل تكثيف الحوار مع موسكو، لأن لشركات بافارية مثل Siemens و BMW و Audi وغيرها مصلحة في تطوير العلاقات مع السوق الروسية.

المصدر:"تاس"